Desafío Cueva del Diablo: aventura y trail running en Asampay
La organización Asampay Trail invita a corredores y entusiastas de la aventura a participar en el Desafío Cueva del Diablo, que tendrá lugar el 5 de abril de 2026 en Asampay, ubicado al noroeste del departamento de Belén, a 45 km de la cabecera departamental. Esta competencia propone recorrer la puna catamarqueña y disfrutar de los paisajes singulares de Cerritos, combinando deporte, aventura y turismo en un entorno natural impresionante.
Cada metro del recorrido pone a prueba la resistencia física y mental de los participantes, brindando una experiencia llena de emoción, adrenalina y libertad.
Distancias y premios
Distancias: 10 km y 21 km
Premios para todos: medalla finisher y un recuerdo inolvidable
Trofeos: para los tres primeros de cada categoría
Premios en efectivo
10 km: 1º 150.000 ARS | 2º 100.000 ARS | 3º 80.000 ARS
21 km: 1º 300.000 ARS | 2º 200.000 ARS | 3º 150.000 ARS
Inscripción
Costo: 20.000 ARS (incluye kit de hidratación, seguro y medalla finisher)
Promo por team: pagan 4 atletas y corre liberado 1 más
Consultas al 3835 112957
No te pierdas la oportunidad de superar tus límites, disfrutar de los paisajes sorprendentes y vivir una carrera donde cada corredor es protagonista de su propia hazaña deportiva.
TEMAS: BELÉN