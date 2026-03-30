Nota Leída 295

| La Región | 30/03/2026 |

Desafío Cueva del Diablo: aventura y trail running en Asampay

La organización Asampay Trail invita a corredores y entusiastas de la aventura a participar en el Desafío Cueva del Diablo, que tendrá lugar el 5 de abril de 2026 en Asampay, ubicado al noroeste del departamento de Belén, a 45 km de la cabecera departamental. Esta competencia propone recorrer la puna catamarqueña y disfrutar de los paisajes singulares de Cerritos, combinando deporte, aventura y turismo en un entorno natural impresionante.

Cada metro del recorrido pone a prueba la resistencia física y mental de los participantes, brindando una experiencia llena de emoción, adrenalina y libertad.

Distancias y premios

Distancias: 10 km y 21 km

Premios para todos: medalla finisher y un recuerdo inolvidable

Trofeos: para los tres primeros de cada categoría

Premios en efectivo

10 km: 1º 150.000 ARS | 2º 100.000 ARS | 3º 80.000 ARS

21 km: 1º 300.000 ARS | 2º 200.000 ARS | 3º 150.000 ARS

Inscripción

Costo: 20.000 ARS (incluye kit de hidratación, seguro y medalla finisher)

Promo por team: pagan 4 atletas y corre liberado 1 más

Consultas al 3835 112957

No te pierdas la oportunidad de superar tus límites, disfrutar de los paisajes sorprendentes y vivir una carrera donde cada corredor es protagonista de su propia hazaña deportiva.

TEMAS:

COMPARTIR NOTA