Nota Leída 68

19/02/2026

Desocupados cortan la Ruta Nacional 40 en reclamo de trabajo minero

| La Región |

Un grupo de personas desocupadas lleva adelante este jueves un corte sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4.227, en el acceso norte a la Cuesta de Capillitas, en el departamento Santa María.

La medida de fuerza tiene como principal reclamo la generación de puestos de trabajo vinculados al sector minero, una de las actividades productivas más relevantes de la región.

Según se informó, los manifestantes interrumpen el tránsito de manera parcial. Se permite la circulación de vehículos particulares, mientras que los transportes mineros pueden atravesar el sector en intervalos de una hora.

La protesta genera demoras en uno de los corredores viales más importantes del oeste provincial, por lo que se recomienda a los conductores transitar con precaución y prever posibles retrasos. El corte está previsto hasta las horas 20, luego se conocerán otras novedades de acuerdo a lo que hayan podido resolver este grupo de manifestantes.

TEMAS: