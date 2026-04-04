Nota Leída 137

| La Región | 04/04/2026 |

Efectivos policiales de Belén y Tinogasta despliegan un importante operativo de seguridad con motivo de las Festividades del Señor de Vinque

Desde el miércoles próximo pasado, efectivos pertenecientes a las Unidades Regionales N° 3 Belén y N° 5 Tinogasta, despliegan un importante operativo de seguridad en las rutas nacionales 40 y 60, inmediaciones a los caminos que conducen al lugar donde se venera al Señor de Vinque.

El personal policial interviniente, realiza operativos de control vehicular en puestos fijos, como así también reductores de velocidad en puntos estratégicos y recorridos preventivos en vistas a evitar siniestros viales y la comisión de delitos o incidentes, garantizando la seguridad de las personas que participan del evento religioso y de terceros. Además, en la jornada de hoy, día central de las celebraciones religiosas, un gran número de efectivos trabajan en el Santuario, teniendo en cuenta que hasta las 16:00 horas se registró un ingreso de aproximadamente 6.200 personas y 1.800 vehículos, que llegaron para rendir homenaje al Señor de Vinque.

Cabe señalar, que el personal policial desarrolla su tarea mancomunadamente con otros organismos provinciales y municipales de Belén y Tinogasta, mientras que también se sumaron para colaborar integrantes de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, que tienen a cargo los controles de alcoholemia.

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