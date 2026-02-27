Nota Leída 77

27/02/2026

El 5 de abril de 2026 se corre el ASAMPAY TRAIL

| La Región |

La organización confirmó premios en efectivo para la primera edición del Asampay Trail, que se correrá en Asampay, Belén, Catamarca el día domingo 5 de abril del 2026.

Habrá premiación para la categoría general en 10 km y 21 km:

• 10 km: hasta $150.000

• 21 km: hasta $300.000

Con estos incentivos, el evento se perfila como una de las competencias más destacadas de la región.

Nota relacionadaa:

TEMAS: