27/02/2026 || La Región |
• 10 km: hasta $150.000
El 5 de abril de 2026 se corre el ASAMPAY TRAIL
La organización confirmó premios en efectivo para la primera edición del Asampay Trail, que se correrá en Asampay, Belén, Catamarca el día domingo 5 de abril del 2026.
Habrá premiación para la categoría general en 10 km y 21 km:
• 10 km: hasta $150.000
• 21 km: hasta $300.000
Con estos incentivos, el evento se perfila como una de las competencias más destacadas de la región.
Nota relacionadaa:
Presentaron la medalla finisher y la remera oficial del Trail Asampay Corre 2026
TEMAS: DEPORTES