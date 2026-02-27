Nota Leída 77
| La Región | 27/02/2026 |
Compartir

El 5 de abril de 2026 se corre el ASAMPAY TRAIL

La organización confirmó premios en efectivo para la primera edición del Asampay Trail, que se correrá en Asampay, Belén, Catamarca el día domingo 5 de abril del 2026.

Habrá premiación para la categoría general en 10 km y 21 km:

• 10 km: hasta $150.000
• 21 km: hasta $300.000

Con estos incentivos, el evento se perfila como una de las competencias más destacadas de la región.

asampay

Nota relacionadaa:

Presentaron la medalla finisher y la remera oficial del Trail Asampay Corre 2026

 

TEMAS: DEPORTES


COMPARTIR