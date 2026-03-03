Nota Leída 84

03/03/2026

El renacer de la Puna: La Vega de Trapiche y su histórica revalorización ambiental

| La Región |

La Vega de Trapiche, situada en la inmensidad de la Puna catamarqueña, atraviesa actualmente una etapa decisiva en su proceso de restauración ambiental. Este ambicioso proyecto, que se puso en marcha formalmente en el año 2020, ha alcanzado recientemente un hito fundamental con la culminación de la cuarta campaña de implantación a fines del año pasado. Lejos de detenerse, las tareas de revegetación continúan activas, proyectando un horizonte de recuperación total para este ecosistema vital en apenas unos pocos años.

Un esfuerzo articulado y estratégico

El avance de estas acciones fue el eje central de una reciente reunión de trabajo en la Casa de Gobierno, donde el gobernador Raúl Jalil y el intendente Mario Cusipuma se congregaron junto a los equipos técnicos de los ministerios de Minería y de Agua, Energía y Medio Ambiente. Este encuentro sirvió para analizar los resultados del trabajo articulado que el Gobierno provincial lleva adelante en conjunto con la empresa Río Tinto, una alianza que persigue el objetivo primordial de recomponer el ecosistema de la vega y restituir su profundo valor histórico y ambiental para la región.

Metodología de revegetación: Innovación en la altura

La estrategia de revalorización se sostiene sobre dos pilares metodológicos que combinan la intervención técnica con la resiliencia natural. Por un lado, se realiza la implantación de especies vegetales autóctonas, conocidas localmente como champas, las cuales son extraídas de la misma zona para garantizar que la restitución de la cobertura vegetal sea fiel al suelo original. Por otro lado, el plan impulsa un proceso de revegetación natural, el cual se ve favorecido por la dinámica de la fauna local y las condiciones ambientales propias del entorno puneño. Lo más destacado de estas tareas es que emplean procedimientos adaptados específicamente al área de trabajo, convirtiéndose en técnicas inéditas para la ecoregión altoandina.

Infraestructura y sostenibilidad a largo plazo

Más allá de la recuperación de la flora, el plan integral contempla una serie de obras de infraestructura y mantenimiento técnico. Las tareas incluyen la optimización de las condiciones de riego tradicionales, la nivelación de los terrenos y la recomposición de las áreas verdes que históricamente definieron el paisaje original de la vega. Para asegurar que este esfuerzo sea sostenible, se ejecutan de forma paralela controles y monitoreos ambientales permanentes, diseñados para garantizar la protección de los ecosistemas de altura frente a cualquier eventualidad y asegurar la viabilidad de las acciones en el largo plazo.

Identidad, educación y conocimiento ancestral

La Vega de Trapiche no representa únicamente un activo ecológico; históricamente ha cumplido un rol central en el desarrollo regional al abastecer de alimentos a las primeras poblaciones y consolidarse como un símbolo de la unión entre el hombre y el agua en la Puna. Con esta iniciativa, las autoridades buscan preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad productiva de la zona.

En este sentido, la participación de los vecinos de Trapiche es un componente esencial, ya que intervienen activamente en la planificación y ejecución de las obras. Su aporte integra conocimientos tradicionales sobre el manejo del recurso hídrico y prácticas agrícolas ancestrales, fusionando la sabiduría local con la gestión técnica moderna. De este modo, el proyecto también contempla la puesta en valor de la vega como un espacio de recreación y educación ambiental para toda la comunidad, asegurando que su revalorización sea tanto natural como social.

TEMAS: