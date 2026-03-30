Nota Leída 253

| La Región | 30/03/2026 |

Laguna Blanca

En el Norte de Belén, el Paraje “Puesto Andrea Quebrada” ya cuenta con un camino de acceso

El Gobierno de Catamarca, a través de Vialidad Provincial, continúa fortaleciendo la conectividad en las áreas interiores mediante la ejecución de obras que mejoran la calidad de vida de las comunidades más remotas.

En el departamento de Belén, se ha llevado a cabo la apertura de un camino de acceso al paraje «Puesto Andrea Quebrada», situado a 35 km al norte de Laguna Blanca, donde residen familias que históricamente han enfrentado limitaciones en su acceso debido a las condiciones del terreno.

Los trabajos realizados consistieron en la apertura de un tramo de 2.000 metros de longitud y un ancho promedio de 5 metros, abarcando tareas de conformación y consolidación de la traza, con pendientes adecuadas para asegurar la transitabilidad vehicular. Todas las actividades fueron ejecutadas con maquinaria vial y personal de la Delegación de Belén.

Hasta el momento, el acceso era posible solo de manera parcial en camioneta y, en su tramo final, únicamente a pie. Con esta intervención, se habilita el paso de vehículos, lo que reduce significativamente los tiempos de traslado y mejora la conexión con centros de servicios esenciales.

Este proyecto no solo garantiza una mayor conectividad, sino que también facilita el transporte de insumos y materiales, promoviendo mejoras futuras en infraestructura, vivienda y servicios básicos en la región.

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