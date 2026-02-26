Nota Leída 19

Este jueves inauguran la primera etapa de interconexión eléctrica que integrará a toda la Puna al sistema provincial

Con la primera etapa del tendido eléctrico entre Villa Vil y Barranca Larga ya finalizada, avanza esta obra de alta tensión que promete mejorar y ampliar el sistema hacia la Puna, llegando a Laguna Blanca, El Peñón y Antofagasta de la Sierra.

Este jueves a las 15:30 horas, en el puente de Barranca Larga, con la presencia del gobernador de la provincia de Catamarca, Lic. Raúl Jalil, quedará inaugurada oficialmente esta primera etapa de una obra clave para el desarrollo y la igualdad de oportunidades en el interior profundo.

Días pasados, El gobernador Raúl Jalil recibió al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, para analizar el avance de la obra de interconexión del tendido eléctrico que permitirá fortalecer el servicio en todo el norte del departamento Belén y avanzar así en la integración energética de la Puna catamarqueña.

En la reunión institucional se destacó que ya se encuentra finalizado el tramo de 12 kilómetros entre Villa Vil y Barranca Larga, correspondiente a la Línea Eléctrica de 33 kV que ejecuta la empresa Energía de Catamarca. Esta etapa representa un avance sustancial en el objetivo de extender el sistema eléctrico provincial hacia las localidades puneñas.

Asimismo, se había informado que este 26 de febrero se firmará el convenio que permitirá iniciar la obra desde Barranca Larga hasta Laguna Blanca, dando continuidad al proyecto de interconexión. Posteriormente, la traza avanzará hacia El Peñón y Antofagasta de la Sierra, consolidando un esquema integral de abastecimiento energético para las localidades de la zona.

La ejecución de esta obra permitirá independizar y reforzar el sistema energético de la Puna, que actualmente depende en gran medida de grupos electrógenos y paneles solares. Con la extensión de la línea de 33 kV, se garantizará un suministro más estable, eficiente y sostenible para todas las comunidades de la zona, contribuyendo al desarrollo social y productivo del territorio.

