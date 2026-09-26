Nota Leída 148

| La Región | 26/09/2026 |

Estudiantes de Historia del IES Belén y científicos del CONICET exploraron el sitio arqueológico de La Ciénaga

Participaron de la jornada de rescate cultural “Dicen los Antiguos”. Caminaron los imponentes “Barreales” para cruzar los saberes de los puesteros locales con la investigación científica del pasado catamarqueño.



LA CIÉNAGA (Belén).– Los futuros educadores de nuestra región vivieron una experiencia de aprendizaje inolvidable y bien pegada a la tierra. Alumnos del Profesorado de Historia del IES Belén participaron de la jornada de rescate y divulgación cultural denominada “Dicen los Antiguos”, desarrollada en la localidad de La Ciénaga. El encuentro unió las voluntades de la comunidad local, docentes locales y destacados científicos nacionales en pos de desenterrar los secretos de las poblaciones del pasado.

La organización general estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto a investigadores del CONICET, todos integrantes del Laboratorio de Análisis Cerámico de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de dicha universidad. A nivel local, la coordinación y el acompañamiento en territorio estuvo en manos del Lic. Pablo Romero y la Lic. Paula Espósito, docentes del IES Belén.

Caminatas con historia y saberes cruzados

El corazón de la jornada se latió durante la visita guiada al valioso sitio arqueológico «Los Barreales de La Ciénaga». Allí, el grupo de estudiantes y científicos realizó extensas caminatas de reconocimiento e identificación de vestigios materiales prehispánicos.

Lo más rico de la propuesta no fue solo mirar el suelo con ojos científicos, sino el cruce cultural: el objetivo principal fue compartir y escuchar los saberes tradicionales de los propios puesteros y vecinos que habitan el lugar hoy en día, sumando luego los aportes técnicos de la arqueología moderna. De este modo, las pircas, los fragmentos cerámicos y los senderos cobraron vida a través del relato oral y la ciencia.

Aprender desde el territorio

Desde los equipos directivos del instituto belicho destacaron el enorme valor que tienen estas salidas de campo para los jóvenes de la zona. «Esta actividad fortalece la formación de nuestros futuros profesores desde el territorio mismo. Nos permite articular toda la teoría antropológica e histórica de los libros con la práctica real en el barro y el campo», explicaron con satisfacción.

Asimismo, remarcaron que este tipo de convenios con la UNLP y el CONICET ayuda a los jóvenes a revalorizar el patrimonio arqueológico local como una fuente de conocimiento viva y les enseña a comprender que la investigación científica es, en definitiva, la mejor herramienta que tendrán mañana dentro del aula para enseñarle historia a los chicos de Belén.

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