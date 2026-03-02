Nota Leída 57

02/03/2026

Exitosa edición de la Feria de la Puna en Antofagasta de la Sierra

El Ministerio de Desarrollo Productivo concluyó una intensa y fructífera agenda de trabajo en la 35° edición de la Feria de la Puna, la que se llevó a cabo desde el pasado jueves hasta el sábado en la villa de Antofagasta de la Sierra. El evento, organizado por el municipio local, se consolida como el encuentro productivo y cultural más importante de la región puneña.

La cartera que conduce el ministro Leonardo Zeballos desempeñó un rol activo mediante un trabajo articulado con la comuna e instituciones como el INTA, y durante las tres jornadas, el equipo ministerial participó en diversas actividades técnicas y de apoyo a los productores de la región, fomentando el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la economía local.

El broche de oro tuvo lugar el sábado en el Predio Ferial antofagasteño, con la entrega de premios a los mejores ejemplares. El concurso, que destaca la calidad genética y el esfuerzo de los criadores de la zona, contó con varias categorías tanto para camélidos como para ovinos.

Entre los principales premios se contaron:

Camélidos

Campeona Hembra: criador Cayetano Vázquez; Campeón Macho: criadora Ludmila Morales; Gran Campeón Macho: criadora Ludmila Morales; Gran Campeona Hembra: Víctor Mamani

Ovinos

Campeón Macho: criador José Miguel Dávalos, y campeona hembra: criador Marcos Morales

Además de la jura ganadera, la Feria de la Puna ofreció una variada programación que incluyó remate de ejemplares, muestras artesanal y empresaria, festival con expresiones musicales y de la danza, y espacios de capacitación, entre otras.

El ministro Zeballos, que estuvo presente durante las jornadas de la Feria, evaluó como muy productivo el trabajo realizado: “Vemos concluir la Feria de la Puna y nos da una gran satisfacción ver que el trabajo que vinimos realizando con la Municipalidad y el intendente Mario Cusipuma desde hace unos meses, no fue en vano. Desde nuestro Ministerio pudimos aportar el trabajo de un numeroso equipo, y yo estoy muy agradecido con nuestra gente por el esfuerzo y dedicación puesta de manifiesto para que los productores en general sean los grandes beneficiarios”, destacó Zeballos.

También tuvo especial agradecimiento para “los productores, expositores y a toda la comunidad antofagasteña en general, por la gran feria de la que fueron protagonistas”.

