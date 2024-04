06/04/2024

Horóscopo de hoy, sábado 6 de Abril

Aries

Es posible que esos dolores que no te abandonan no sean nada, pero piensa que nada pierdes por visitar al médico. Hazlo hoy mismo y te sentirás con más ánimos. Buen día para salir de compras, si tienes claro lo que quieres adquirir. Encontrarás las cosas que buscas a precios razonables, e incluso alguna sorpresa muy agradable. Las primeras promesas que has de cumplir son las que te haces a ti mismo. Si te engañas, no sobrevivirás. Necesitas más disciplina, especialmente en lo relacionado con la salud.

Tauro

Día cargado de posibilidades para que aparezca un romance repentino y, probablemente, pasajero. El lugar de trabajo será el escenario de este flechazo, así que cuida tu apariencia. No dejes en manos de las pasiones las decisiones importantes que hoy se te plantearán en el terreno sentimental. Lo más aconsejable es que no te lances a ninguna aventura. Los buenos resultados conseguidos en tu mundo laboral han hecho subir tu autoestima y eso te empuja a nuevos retos con fuerza. En el terreno sentimental, novedades interesantes.

Géminis

Tu natural espíritu creativo se multiplicará hoy y en los días sucesivos, por lo que tu rendimiento profesional o en el terreno de los estudios será excepcional. Aprovéchalo. Si tienes oportunidad, dedica el día a tu hogar. Preocúpate del buen estado de la vivienda, pero no te metas en reformas o arreglos que estén por encima de tus posibilidades. Hoy puedes pensar en reducir deudas ya que es un buen momento y no se prevén malos tiempos para tu economía. Muy al contrario, recibirás ingresos inesperados pronto.

Cáncer

A veces, la única manera de aclarar las ideas es verlas escritas. Coge un papel y un lápiz y enumera las cosas que tienes programadas, y detalla el cómo y el cuándo. Verás todo más claro. Satisfacer las necesidades de otras personas suele ser una agradable si no supone que, de forma reiterada, eso ponga a la cola la satisfacción de las tuyas propias. Alterna ambas. Hoy no parece el mejor día para tomar decisiones importantes, porque tu percepción de la realidad no es la mejor de los últimos tiempos. Retrasa posibles compromisos para evitar errores.

Leo

Tu preocupación por la situación política te puede llevar hoy a entablar una fuerte discusión con alguien muy cercano. Trata de que el enfrentamiento dialéctico termine en distensión. La vida social tendrá un factor dominante en la jornada. Es posible que tengas que sacrificar un poco de tiempo dedicado a la familia para atender compromisos obligados, pero no faltes. El deseo irrefrenable de gastar te pondrá hoy al borde de una equivocación de la que te arrepentirías. Si puedes, deja la tarjeta de crédito en casa antes de salir a la calle.

Virgo

Llevas tiempo pensando que mereces un ascenso profesional. Incluso te conformarías con que te reconocieran tu labor. Pronto llegará una época mejor. Es probable que hoy tengas problemas con personas más jóvenes que tú. Piensa que las nuevas generaciones no funcionan con tus mismos esquemas. Esfuérzate por comprenderlos. Ligeras complicaciones en las vías respiratorias mermarán hoy tu capacidad para desarrollar tu trabajo. No les restes importancia, cuídate y, si es necesario, visita a un especialista.

Libra

Le estás dedicando demasiado tiempo a la pasión en el ámbito de tus relaciones amorosas. Eso no es malo, pero que no perjudique a tus obligaciones. La jornada de hoy te pondrá contra las cuerdas en tu relación con superiores: jefes o profesores. Tendrás que decidir entre defender tu dignidad o evitarte problemas. Huye de la tentación de comprar cosas que no necesitas, sobre todo si son caras. Escucha los consejos de las personas que tienes cerca, porque quizá te hagan falta de verdad.

Escorpio

No estás afrontando bien ese problema que tanto te preocupa. Como en demasiadas ocasiones, no consigues pasar de la superficie al fondo de la cuestión. Aunque cueste esfuerzo, es hora de tomar decisiones. Posponerlas sólo te traerá problemas. Más vale pasar un mal trago que estar dándole vueltas a la misma cosa. Puedes fiarte de tus corazonadas, porque al menos hoy no te fallarán. Este consejo vale incluso para los juegos de azar, aunque te conviene saber parar a tiempo y arriesgar con moderación.

Sagitario

Hoy descubrirás algún dato desconocido en relación con tu familia más lejana. No es seguro que esto te ayude de manera práctica o económica, pero te hará ilusión. Continúa aumentando el nivel de responsabilidades que te caen como llovidas del cielo, y tu capacidad de asimilarlas está empezando a disminuir. Trata de descargar trabajos en otros. Es tiempo de creer, de confiar en tus posibilidades a la hora de plantearle a la persona amada una relación sentimental. Tu fuerza interior te dará la victoria en un plazo breve.

Capricornio

Los que parecen graves problemas económicos no lo son tanto. Puede que estés atravesando un momento delicado, pero sabrás salir de él si aplicas el sentido común. Si no mejoras tus hábitos de alimentación cuanto antes y por las buenas, llegará un día en que lo tengas que hacer por las malas y de la noche a la mañana. Modera el consumo de dulces. Un amigo muy cercano te hará ver hoy cosas relativas a tu vida que hasta ahora no eras capaz de distinguir. Si no te gusta lo que ves, no lo pagues con él, sólo quiere ayudar.

Acuario

No hagas caso a quien critica tu forma de vestir. Defiéndela como una expresión más de tu personalidad. Ahora bien, después no critiques tú a los demás. Cuida mucho hoy la manera con la que te comportas en público, porque si tienes una cita social de alto nivel puedes quedar en ridículo por una cuestión relativa al protocolo. Tus hijos están ansiosos de que les propongas planes diferentes a la rutina de todos los fines de semana, en los que toda la familia pueda participar. No te conformes con quedarte en casa.

Piscis

Con un poco de paciencia y otro de ánimo conseguirás darle la vuelta a un día que comenzará mal. Párate un poco a media mañana para tomar aire y coger impulso. Buena jornada para lanzarte a la conquista amorosa. Sin demasiado esfuerzo aparecerás ante los demás como una persona segura y atractiva, capaz de enamorar a primera vista. El ahorro sigue siendo un concepto que no terminas de asimilar. Pon más empeño en este sentido, porque en un futuro muy cercano vas a agradecer tener un colchón de dinero.