10/05/2024

Horóscopo de hoy viernes 10 de mayo

Aries Dedicarte a los demás es una vocación que siempre has sentido y te reporta grandes beneficios espirituales, pero a veces también un agotamiento físico insoportable. Descansa. La culpa de que otros pongan sobre tus espaldas trabajos que no te corresponden es sólo tuya, por haber aceptado en el pasado responsabilidades que no lo eran. Es posible que hoy te sientas traicionado por la actitud de una persona querida. Antes de enfadarte, procura ponerte en su lugar y, sobre todo, ten en cuenta todas las circunstancias. Tauro

| Info General |

Algunos cambios en tu ámbito laboral, quizá nuevas propuestas en otras empresas, marcarán las jornadas próximas. La fidelidad a tu actual empleo pesará, pero te tentará alguna buena oferta. Hoy puedes pensar en reducir deudas ya que es un buen momento y no se prevén malos tiempos para tu economía. Muy al contrario, recibirás ingresos inesperados pronto. No es inteligente poner restricciones a la diversión de tus hijos. Sólo tienes el derecho y la obligación de asegurarte que lo hacen en condiciones de seguridad. Tú también fuiste joven.

Géminis

Debes cuidar un poco más a los seres vivos que tienes alrededor. Plantas o animales que viven contigo están demasiado desatendidos últimamente y se resienten de ello. La adquisición de un bien material te está comiendo la cabeza últimamente. Si supone un fuerte desembolso, piensa primero si lo necesitas o es sólo una sensación pasajera. No te sientas culpable si has gastado un poco más de la cuenta en comprarte ropa nueva. Tu espíritu necesita de vez en cuando alegrías de este tipo, porque la austeridad no va contigo.

Cáncer

A veces eres prisionero de tu carácter, que te impide lanzarte a enfrentamientos abiertos más por cautela que por miedo. Pero hay momentos en que no debes evitar defender lo tuyo. Cuanto más te exijas a ti mismo más podrás pedirles a otros. Si tú no te esfuerzas, los demás no te reconocerán la autoridad moral para cumplir de buen grado tus peticiones. Los conflictos son solo eso, pero hay muchas maneras de plantearlos y de afrontarlos. Si lo haces con agresividad encontrarás agresividad y si lo haces con amabilidad, se resolverán antes.

Leo

Procura canalizar toda tu energía a través de unas pocas vías muy productivas, en vez de diseminarlas en esfuerzos diversos y poco rentables. Hasta que te estabilices económicamente. Proyectas una imagen de seguridad y templanza muy apreciada por tus superiores. Invierte más esfuerzo en que esa imagen se vea sustentada con una actitud de solidez personal. Hoy será un buen día para iniciar relaciones amorosas, que serán muy apasionadas pero con pocas posibilidades de que lleguen a cuajar por mucho tiempo. No obstante, serás feliz.

Virgo

Es el momento de romper amarras, de cambiar lo viejo por lo novedoso, de lanzarte a la búsqueda de nuevos caminos. No temas equivocarte, porque eso es parte del paquete. Tu salud atravesará una breve época de crisis que tiene su origen en una debilidad momentánea que deja a merced de los virus a tu organismo. Pronto te recuperarás. Te espera una noche poco menos que mágica, quizá de la mano de una persona que acabas de conocer y que te conducirá por ambientes que nunca habías visto. Disfruta y sé atrevido.

Libra

Busca siempre la manera de sorprender a tu pareja. Es la mejor forma de mantener su interés en unos momentos en que su atención puede desviarse hacia otras personas. Hacer ejercicio es una sana costumbre que siempre has tenido, pero últimamente la estás abandonando demasiado por otras maneras más sedentarias de pasar el tiempo. ¿Qué tal una larga caminata en compañía de tu pareja? Os dará la oportunidad de conversar, una práctica que hace tiempo que tenéis un poco olvidada a causa del exceso de ocupaciones.

Escorpio

Proyectas una imagen de seguridad y templanza muy apreciada por tus superiores. Invierte más esfuerzo en que esta se vea sustentada con una actitud de solidez personal. Los sueños suelen tener mucha relación con la realidad. No siempre con cosas del presente, pero sí con experiencias del pasado que te han marcado o con tendencias del futuro. Lo más importante en tu vida es y debe ser tu familia, las personas que nunca te han fallado. Tenlo en cuenta a la hora de afrontar una decisión que se te presentará pronto.

Sagitario

Uno de los principales problemas que te preocupan es obra tuya y de nadie más. No trates de pagar la frustración con los que te rodean, además de ser injusto, sólo te traerá más complicaciones. No soportas a nadie que intente decirte lo que tienes que hacer o cómo comportarte. Es una reacción normal dado tu carácter, así que no trates de reprimirla, aunque te moderes. Donde quiera que hoy vayas encontrarás a alguien que te ayude o que simplemente te proporcione una agradable compañía. La paz espiritual se adueña de tu existencia.

Capricornio

Si es necesario, pon pies en polvorosa y aléjate de los conflictos que te rodean. Ni te conviene inmiscuirte, ni serás capaz de solucionar nada. Cuidado con los cambios de temperatura. Reflexiona sobre un grave problema al que te enfrentas. Soluciónalo cuanto antes, pero después analiza su origen, porque puedes haber sido tú el causante del desaguisado. Momentos de dudosa estabilidad económica, en la que los gastos de los últimos tiempos empiezan a limar los beneficios que hasta ahora habías acumulado. Controla la tarjeta.

Acuario

Recibirás el visto bueno de tus superiores para afrontar una operación. Aunque te sentirás satisfecho, revisa el asunto y comprueba que sea la ocasión para desarrollar tus planes. Si tienes fe en lo que haces o en las cosas que persigues, conseguirás tus objetivos sin mayores problemas. Si dudas en el peor momento, disminuirá tu empuje y tu capacidad de triunfar. Tendrás muchas dificultades para alcanzar acuerdos con personas empeñadas en que hagas lo que no te corresponde. No cedas hoy un centímetro, porque mañana sería un metro.

Piscis

Comprar las cosas no es la única manera de conseguirlas. Puedes recurrir a la imaginación para suplir el consumo. También puede que haya alguien que tiene lo que quieres y no lo usa. Tienes pendiente una reconciliación familiar que deseas con toda el alma, pero que tu orgullo te impide resolver dando el primer paso. Reflexiona sobre tu actitud y lánzate. No le des más importancia de la que tienen a las opiniones de los demás. Bien está tenerlas en cuenta, pero no pueden convertirse en absoluto en el timón que dirige tu futuro