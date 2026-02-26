Nota Leída 21

26/02/2026

Hoy se entregará una nueva ambulancia a la localidad de Laguna Blanca

La semana pasada se dio a conocer que el gobernador Raúl Jalil, en el marco de su visita a la Puna catamarqueña, va a concretar la entrega de una ambulancia en Laguna Blanca. En paralelo, también va a estar en la localidad de Aguas Calientes, donde se va a anunciar la construcción de un edificio para la escuela secundaria de esta localidad del norte de Belén, donde actualmente sus alumnos tienen clases en la parroquia de la comunidad.

A día de hoy se encuentra en el Hospital Zonal de Belén la nueva ambulancia que será destinada a la localidad de Laguna Blanca. La unidad sanitaria reforzará el sistema de emergencias y traslados en esta comunidad del norte del departamento.

Además, se incorporó una balanza pediátrica que permitirá optimizar el control y seguimiento de la salud infantil, fortaleciendo la atención primaria.

La entrega oficial se realizará este jueves y estará encabezada por la ministra de Salud de la Provincia de Catamarca, Dra. Johana Carrizo, en el marco de las políticas de fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

