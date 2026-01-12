Nota Leída 279

12/01/2026

Hualfin confirmó su adhesión al sistema de gestión tributaria de ARCAT

| Regionales |

La Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT) y la Municipalidad de Hualfín firmaron este viernes una adenda al acuerdo de adhesión mediante la cual el municipio se predispone a trabajar con ARCAT para facilitar la gestión y administración tributaria local.

El convenio inicial tiene como finalidad fortalecer la recaudación municipal, optimizar los procesos administrativos y simplificar el cumplimiento tributario para los vecinos, a través del uso de las herramientas técnicas, operativas y tecnológicas que brinda el organismo provincial.

En este caso, la adenda firmada establece que el municipio de Hualfín queda exento del pago de la comisión por los servicios que presta ARCAT.

Durante la firma, el director de ARCAT, Pedro Monferrán, destacó la importancia de este tipo de acuerdos para acompañar a los gobiernos locales:

“Este convenio expresa una decisión política clara de acompañar a los municipios en la mejora de su gestión tributaria, eliminando costos y facilitando herramientas que permiten recaudar mejor, con más equidad y transparencia”.

Por su parte, el intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán, valoró el impacto concreto que tendrá el acuerdo en la administración municipal:

“Para Hualfín, este acuerdo representa una oportunidad de fortalecer nuestras finanzas locales y brindar un mejor servicio a los contribuyentes, sin trasladar costos adicionales al municipio ni a los vecinos”./RADIOVALLEVIEJO