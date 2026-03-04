Nota Leída 93

04/03/2026

La Ciénaga: El 7 de abril será el juicio popular por el Crimen de Fernando Reyes

Ayer, en la sala de la oficina de Gestión de Audiencia de Juicio por Jurados -OGA- se llevó a cabo la audiencia de admisión de evidencias en la causa que investiga el crimen de Fernando Reyes, hecho ocurrido en Belén y que tiene como imputada principal a quien era su pareja y como coimputados a una pareja amiga de la víctima.

El juez director del proceso, Dr. Fernando Esteban abrió la audiencia con la presencia de los tres imputados, Dona Estrella Martínez, Simón Alcides Toranzo y María del Valle Villagra, quienes fueron trasladados desde las respectivas unidades carcelarias donde cumple la prisión preventiva, el fiscal de cámara Alejandro Dalla Lasta y las defensas de las dos mujeres y el varón imputados, presentaron la teoría del caso. Es decir, describieron el hecho y la función que tuvo cada uno de los imputados para terminar con la vida de Fernando a cuyo cuerpo le prendieron fuego y, luego se fueron a bailar.

Teoría del fiscal

El Ministerio Público Fiscal sostendrá como teoría del caso que, entre la noche del 3 de diciembre y la madrugada del 4 de diciembre del 2022, en la zona rural de La Ciénaga del departamento Belén, los imputados Dana Estrella Belén Martínez, Simón Alcides Toranzo y María del Valle Villagra, actuando de manera conjunta y decidieron dar muerte a Fernando Reyes.

De acuerdo a la prueba que se producirá en el debate, Martínez -quien mantenía una relación de pareja con la víctima- y Villagra lo condujeron hasta un camino del antiguo trazado de la Ruta Nacional 40, un lugar oscuro, apartado y sin tránsito, donde Toranzo los aguardaba oculto. Allí se produjo un ataque sorpresivo y violento, ejecutado entre los tres, utilizando elementos contundentes, que provocó lesiones graves en la cabeza de Reyes y finalmente su muerte.

La acusación demostrará que el ataque fue llevado adelante en condiciones que dejaban a la víctima sin posibilidad real de defensa o auxilio, y que los imputados actuaron coordinadamente, cumpliendo cada uno un rol dentro de un plan común orientado a asegurar el resultado muerte.

También se acreditará que, luego del homicidio, los tres intervinieron en maniobras destinadas a ocultar el hecho y evitar su descubrimiento: corrieron del camino el cuerpo, lo incendiaron parcialmente, lo cubrieron con elementos del lugar y posteriormente movieron los restos desmembrándolo con la finalidad de dificultar su hallazgo.

Tras ello, los tres imputados se dirigieron al baile del Club San Roque, procurando mostrar una apariencia de normalidad y construir coartadas frente a terceros que mantuvieron con el tiempo.

Antes de retirarse del recinto, el juez recordó que el próximo siete de abril se desarrollara en el departamento Belén, el juicio popular en contra de los imputados, previa selección de los 16 vecinos belichos quienes conformaran el jurado que juzgara a Dona Estrella Martínez, Simón Alcides Toranzo y María del Valle Villagra.

