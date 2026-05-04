Nota Leída 184

| Locales | 04/05/2026 |

La Escuela de Arte Juan Chelemín celebró sus 20 años de trayectoria

La noche del sábado se llenó de música, danzas y emoción en un evento muy especial, donde la Escuela de Arte Juan Chelemín celebró sus 20 años de trayectoria con una destacada muestra de danza, donde los alumnos compartieron todo el trabajo realizado durante el año 2025.

Cada presentación reflejó el esfuerzo, la dedicación y el talento de los estudiantes y profesores, en una velada que reunió a familias y vecinos en torno al arte y la expresión.

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