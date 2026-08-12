Nota Leída 739

| Locales | 12/08/2026 |

Pertenecientes a la Escuela N° 30 “José Hernández”

Tiziana Reinoso y Selena Raggio ganadoras del Parlamento Juvenil del Clima 2026

El Departamento Belén ya tiene a sus representantes ganadoras del Parlamento Juvenil del Clima 2026, una iniciativa que pone en valor las ideas, el compromiso y la participación de los jóvenes en la construcción de un futuro más sustentable.

Ganadoras: Tiziana Reinoso y Selena Raggio, alumnas de 5° año de Agro Ambiente de la Escuela N° 30 “José Hernández” de la localidad de Londres.



Proyecto: “Educación Ambiental, recuperación de espacios naturales y prevención de microbasurales”, una propuesta que busca generar conciencia ambiental y promover acciones concretas para el cuidado de los espacios naturales.

Además, el proyecto obtuvo el premio por votación en redes sociales, reflejando el acompañamiento de la comunidad a la iniciativa de las estudiantes.

También se destacó la participación de Lourdes Vázquez y Camila Vélez, de la E.P.E.T. N° 2, quienes presentaron el proyecto de ley:

“Regeneración y Reconversión Socio-Productiva Post-Minera para el Departamento Belén”, una propuesta que plantea nuevos desafíos y alternativas para el desarrollo del departamento una vez finalizada la actividad minera. /José Luís Álvarez

COMPARTIR NOTA