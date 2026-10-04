Nota Leída 220

| Locales | 04/10/2026 |

La Escuela de Educación Especial N° 5 de Londres presentó su cronograma de actividades por la Semana de la Educación Especial y su 39° aniversario

Bajo el lema «Donde cada persona encuentra su lugar, la inclusión se hace realidad», la institución «María Auxiliadora» desplegará una variada agenda desde el lunes 5 al viernes 9 de octubre.

En el marco de la Semana de la Educación Especial y las vísperas de conmemorar sus 39 años de vida institucional, las autoridades de la Escuela de Educación Especial N° 5 «María Auxiliadora», de la ciudad de Londres, presentaron formalmente el cronograma oficial de actividades y talleres integradores que llevarán a cabo junto a su alumnado, docentes y familias de la comunidad.

La grilla de eventos institucionales se extenderá desde este lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre, combinando propuestas recreativas, experiencias de campo civiles, articulaciones de salud y el acto central protocolar por el cumpleaños de la querida institución del oeste catamarqueño.

Cronograma oficial de actividades (Del 05 al 09 de octubre):

• Lunes 05 de octubre: La semana iniciará con un viaje de esparcimiento cultural que consistirá en una visita especial al microcine de la ciudad de Belén.

• Martes 06 de octubre: Se llevará a cabo la jornada interactiva «Un día siendo policía», una experiencia vivencial y de cercanía institucional que estará a cargo del personal de la Unidad Regional N° 3 y el cuerpo de Infantería.

• Miércoles 07 de octubre: Tendrá lugar el Acto protocolar y festejo central por el cumpleaños de la escuela, celebrando formalmente sus casi cuatro décadas de trayectoria inclusiva en el departamento.

• Jueves 08 de octubre: Se desarrollará el taller socioeducativo «Mi salud, mi derecho». La propuesta se ejecutará mediante un trabajo articulado con los profesionales del Hospital Dr. Bernabé Imisco y la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Londres, bajo la coordinación de la Licenciada Abigail Carrizo.

• Viernes 09 de octubre: El cierre de la semana se coronará con la propuesta «Aventura sin barreras», consistente en una jornada netamente educativa y recreativa al aire libre que se desarrollará en las instalaciones del Camping «El Molino».

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