Nota Leída 228

| Locales | 02/10/2026 |

La Escuela de Educación Especial N° 5 de Londres celebra sus 39 años con el tradicional acto por la Semana de la Educación Especial

La prestigiosa institución «María Auxiliadora» abrirá las puertas de su sede escolar el próximo miércoles 7 de octubre para conmemorar casi cuatro décadas de labor por la inclusión y el desarrollo comunitario.

LONDRES — En lo que representa uno de los acontecimientos institucionales y sociales más significativos del año para la comunidad local, la Escuela de Educación Especial N° 5 «María Auxiliadora», con sede en la ciudad de Londres, se encuentra en las vísperas de conmemorar su 39° aniversario de vida institucional. La importante celebración coincidirá de manera formal con el desarrollo de la Semana de la Educación Especial, un espacio destinado a visibilizar y poner en valor los trayectos pedagógicos inclusivos.

Con motivo de esta doble celebración, el equipo directivo y docente de la institución emitió una invitación formal dirigida a autoridades, vecinos y familias de la región para participar del Acto Protocolar Central. El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de octubre, a partir de las 09:00 horas, en las instalaciones del propio local escolar.

Casi cuatro décadas de amor y puertas abiertas

Desde el entorno de la querida institución destacaron que este aniversario no representa un simple paso del tiempo, sino la consolidación de 39 años de amor, lucha constante, puertas abiertas y contención. La escuela se ha erigido como un pilar fundamental para la sociedad, promoviendo de forma ininterrumpida la premisa de que no existen límites posibles cuando las oportunidades se distribuyen de manera equitativa.

«Nuestra escuela nos enseña a todos que cada persona tiene un lugar, que cada diferencia es un valor y que incluir es abrazar con el corazón. Acá aprendemos que educar es mucho más que enseñar letras y números; es enseñar a respetar, a compartir y a no dejar a nadie afuera», expresaron con profunda emoción miembros de la comunidad educativa en alusión al lema de este año: «Donde cada persona encuentra su lugar, la inclusión se hace realidad».

Un reconocimiento a quienes hacen grande la institución

Las vísperas de este nuevo cumpleaños llegan cargadas de un profundo sentimiento de gratitud colectiva. El equipo organizador hizo extensivo un especial reconocimiento a los docentes, exdocentes, directivos, exdirectivos, familias, alumnos y exalumnos que con su labor diaria, esfuerzo y compromiso histórico forjaron las bases de la institución y continúan haciéndola grande.

Del mismo modo, las autoridades escolares agradecieron de forma pública a todos los vecinos, comerciantes y organismos que, desde su lugar y mediante colaboraciones particulares, asisten permanentemente al establecimiento, permitiendo que el alumnado disponga de mejores herramientas pedagógicas para seguir haciendo de la inclusión una realidad palpable.

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