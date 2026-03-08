Nota Leída 101

| La Región | 07/03/2026 |

La localidad de Villa Vil profundiza su integración territorial

Bajo la consigna «Avanzando junto a nuestra gente», la Municipalidad de Villa Vil, departamento Belén llevó adelante una intensa jornada de trabajo territorial que marca un hito en la conectividad de los parajes más alejados de su jurisdicción. El operativo principal consistió en la apertura de una nueva huella que vincula las localidades de Carachi con Aparoma, una obra clave para el tránsito y el acceso de los pobladores de la Puna belicha.

La ejecución del camino se realizó íntegramente con mano de obra municipal, contando con la colaboración activa de beneficiarios de becas y participantes del Plan Arraigo. Esta labor conjunta no solo mejora la infraestructura vial, sino que también fomenta la inserción laboral y el sentido de pertenencia de los vecinos en sus propios territorios.

Asistencia directa en territorio

En el marco de esta visita, el equipo municipal llegó hasta el paraje de Aparoma para tomar contacto directo con las familias que residen y trabajan en la zona. Durante el encuentro, se realizó la entrega de ayuda social.



La agenda también incluyó un fuerte componente productivo y ambiental. Representantes del municipio acompañaron al equipo de Medio Ambiente de la Provincia de Catamarca en las tareas de planificación para un nuevo módulo de captura y esquila de vicuñas en silvestría.

