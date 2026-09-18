Nota Leída 185

| Locales | 18/09/2026 |

Mañana Sábado 19 de septiembre

La UNCa Sede Belén presenta el proyecto «Puentes UNCa» para acercar la universidad a los barrios

BELÉN.– Con el objetivo de romper barreras y vincularse de manera directa con la comunidad, la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa), Sede Belén, pondrá en marcha este sábado 19 de septiembre el proyecto itinerante «Puentes UNCa». El primer encuentro tendrá lugar en el Club Nueva Chicago (barrio San Antonio) a partir de las 15:00 horas.

La iniciativa, impulsada por el área de extensión de la sede local, busca dar a conocer las carreras y servicios que ofrece la institución en la región, además de generar un canal de diálogo para escuchar las necesidades y problemáticas de los vecinos. Para esta primera jornada, la universidad articuló esfuerzos con referentes del club anfitrión, del Club San Antonio y del comedor «Los Chaqueñitos».

Una tarde de aprendizaje, deportes y servicios

En diálogo con la prensa, la secretaria de la sede académica, Cristina Cabrera, detalló que la propuesta está pensada para convocar a toda la familia.

Las actividades comenzarán con una charla sobre alimentación saludable a cargo del Dr. William Delgado, destinada a personas de todas las edades. Posteriormente, se abrirá un espacio clave para los jóvenes que cursan los últimos años de la escuela secundaria: Introducción a la vida universitaria. Allí se explicará detalladamente la oferta de carreras en Belén, los pasos para inscribirse mediante el sistema SIU Guaraní y los programas de asistencia integral con los que cuenta la UNCa, tales como becas, comedor universitario y residencia.

Además del asesoramiento académico, los profesores de los talleres de la sede dictarán clases abiertas y exhibiciones interactivas de:

Danzas y ritmo: Bachata y Caporales.

Actividad física: Yoga y gimnasia funcional (para niños y adultos).

Muestras culturales: Talleres de cerámica, bordado y títeres.

Educación superior contra el desarraigo económico

Cabrera remarcó la importancia de que la comunidad belenista conozca a fondo las herramientas que la sede ofrece, especialmente para aquellas familias que no disponen de los recursos económicos para enviar a sus hijos a estudiar fuera de la ciudad.»La idea es conversar con el vecino, ver qué necesitan y que la actividad no quede ahí nomás. Esto es un trabajo que va a continuar y que seguramente convertiremos en proyectos de investigación», destacó la funcionaria, quien además invitó a los asistentes a sumarse por la tarde con su equipo de mate para compartir una jornada amena.

Desde la organización confirmaron que, tras esta primera experiencia en el Club Nueva Chicago, el programa «Puentes UNCa» continuará su recorrido por el resto de los barrios de la ciudad.

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