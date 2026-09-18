Nota Leída 158

| Provinciales | 18/09/2026 |

Madrugada movida: se registraron dos sismos en el interior de Catamarca

Los temblores ocurrieron con pocas horas de diferencia. El de mayor magnitud tuvo epicentro cerca de Antofagasta de la Sierra y se originó a escasa profundidad.

La provincia de Catamarca sumó dos nuevos movimientos telúricos a su historial sísmico en las primeras horas de este viernes 18 de septiembre. Según los datos oficiales reportados por las estaciones de monitoreo, los fenómenos afectaron a diferentes puntos geográficos del oeste y la Puna provincial, sin que se informaran daños materiales ni personas heridas.

Primer sismo: Región de Tinogasta y Belén

El primer evento se registró a las 02:09:11 (hora local). Este temblor tuvo una magnitud de 2.5 en la escala de Richter y su epicentro se ubicó exactamente a:

28 kilómetros al sudeste de Tinogasta

66 kilómetros al noroeste de Aimogasta (La Rioja)

79 kilómetros al sudoeste de Belén

Debido a que el movimiento ocurrió a una gran profundidad de 140 kilómetros, el impacto en la superficie fue prácticamente imperceptible para la mayor parte de la población de los departamentos vecinos.

Segundo sismo: Mayor magnitud en Antofagasta de la Sierra

Pocas horas después, a las 04:56:12 (hora local), la tierra volvió a moverse, esta vez con mayor intensidad en la alta montaña. El segundo sismo alcanzó una magnitud de 3.4 y su epicentro se localizó a:

67 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra

74 kilómetros al sudeste de Incahuasi

78 kilómetros al oeste de Cafayate (Salta)

A diferencia del primer sismo, este evento meteorológico-geológico tuvo una profundidad de solo 15 kilómetros, lo que técnicamente se clasifica como un sismo superficial. Por sus características y cercanía, pudo haber sido percibido levemente por habitantes de los campamentos mineros de la zona y pobladores en estado de reposo.Defensa Civil de la provincia recuerda que ante este tipo de eventos, habituales por la geografía de la región, es fundamental mantener la calma y verificar los elementos de seguridad del hogar.

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