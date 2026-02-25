Nota Leída 45

25/02/2026

Mañana inicia la Feria de la Puna en Antofagasta de la Sierra

Antofagasta de la Sierra se prepara para ser el escenario de la Feria de la Puna, el tradicional acontecimiento que congrega las principales actividades productivas, gastronómicas y culturales de Catamarca y todo el Noroeste argentino.

Del 26 al 28 de febrero, nuestra Puna recibirá a productores, artesanos y turistas de distintos puntos del país para vivir tres jornadas únicas de intercambio y tradición.

Este año, el evento destaca por reunir a las comunidades puneñas en torno a muestras y concursos de camélidos, así como en exposiciones artesanales de excelencia.

Será una oportunidad inigualable para apreciar trabajos textiles en fibras de llama, oveja y vicuña, piezas reconocidas a nivel mundial por su altísima calidad y creadas mediante técnicas ancestrales que se mantienen vivas de generación en generación.

Durante la feria, los asistentes podrán disfrutar de concursos ganaderos, variadas exposiciones de productores locales, talleres, capacitaciones y una amplia agenda de actividades culturales pensadas para toda la familia.

Esta celebración no es solo un festejo, sino un espacio fundamental que fortalece nuestras tradiciones impulsa la economía regional y promueve el valioso intercambio de saberes que define nuestra identidad.





