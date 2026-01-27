Nota Leída 98

27/01/2026

Mejoras en infraestructura de riego para productores de Puerta de Corral Quemado

| La Región |

Días atrás, la Senadora Provincial por el Departamento Belén Soledad Blas luego de realizar un relevamiento técnico previo junto a los vecinos, concretamos pedidos puntuales en Puerta de Corral Quemado, con la construcción de una acequia de riego de 300 metros en beneficio de los productores de La Banda y, en El Loconte, la implementación de galerías filtrantes, una intervención clave para los productores locales y el sistema de riego.

Estas acciones permiten optimizar el uso del agua, fortalecer la producción local y brindar respuestas concretas a demandas históricas del sector productivo.

Nada de esto hubiera sido posible sin el acompañamiento de Vialidad Provincial. Agradecemos especialmente a su director, Ing. Fernando Castillo, y al técnico Gaspar Bulacio, por la predisposición, la maquinaria y los recursos aportados para llevar adelante estos trabajos, como así también al municipio de Puerta de Corral Quemado y al Ing. Aybar, por el respaldo y el trabajo articulado para concretar estas intervenciones.