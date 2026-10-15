Nota Leída 95

| La Región | 15/10/2026 |

Mentes brillantes en la altura: se disputó la 2ª fecha del Torneo Anual de Ajedrez «Copa Más Alta del Mundo» en Laguna Blanca

El Comedor 1º de Agosto albergó el certamen que congregó a 23 ajedrecistas desde los 6 años bajo el sistema suizo. Exequiel Pachado se coronó campeón de la clasificación general y ya proyectan la fecha de noviembre.

LAGUNA BLANCA — El ajedrez del interior profundo sumó un nuevo capítulo de crecimiento y consolidación en la alta montaña. El pasado lunes 12 de octubre se llevó a cabo con total éxito la 2ª fecha del Torneo Anual de Ajedrez 2026, donde se puso en disputa la emblemática «Copa Más Alta del Mundo». El evento, caracterizado por la concentración y el pensamiento estratégico, tuvo como sede de las partidas a las instalaciones del Comedor 1º de Agosto, en la reserva de la biósfera del norte de Belén.

La competencia de tableros congregó a un total de 23 ajedrecistas de diversas localidades del norte departamental, registrándose una amplia concurrencia de competidores a partir de los 6 años de edad. Las partidas se rigieron bajo la modalidad del sistema suizo a 5 rondas, una estructura técnica exigente que puso a prueba la agilidad mental, las tácticas de apertura y la templanza de cada uno de los participantes.

Clasificación Oficial por Categorías:

Divisiones Formativas e Infantiles

• SUB 6

• 1.º Gutiérrez, Fernando

• 2.º Pachado, Evo

• SUB 8

• 1.º Gutiérrez, Daniel

• SUB 10

• 1.ª Gutiérrez, Solana

• 2.ª Gutiérrez, Ayelén

• SUB 12

• 1.ª Suárez, Delfina

Divisiones Juveniles y Cadetes

• SUB 14

• 1.º Pachado, Mauro

• 2.º Suárez, Joaquín

• 3.ª Suárez, Camila

• 4.º Gutiérrez, Fernando

• SUB 16

• 1.º Gutiérrez, Alberto

• 2.º Suárez, Mayko

• 3.ª Suárez, Leisa

• 4.ª Gutiérrez, Brisa

• 5.º Gutiérrez, Maciel

• 6.º Gutiérrez, Walter

• SUB 18

• 1.º Gutiérrez, Alcides

• 2.º Gutiérrez, Noel

Categoría Libre

• 1.º Pachado, Exequiel

• 2.ª Gutiérrez, Claudia

• 3.º Pachado, Renato

• 4.º Amaya, Carlo

• 5.º Pachado, Danilo

Podio de la Clasificación General Absoluta

• Campeón (1.º): Pachado, Exequiel

• Subcampeona (2.ª): Gutiérrez, Claudia

• Tercer Puesto (3.º): Gutiérrez, Noel

Convocatoria a colaboradores y fecha tentativa para noviembre

Desde la comisión organizadora del certamen destacaron el excelente nivel desplegado en cada tablero y el fuerte valor pedagógico de esta disciplina para incentivar el desarrollo cognitivo y el compañerismo en las juventudes rurales. Asimismo, confirmaron que la 3ª fecha del Torneo Anual tiene como fecha tentativa el próximo sábado 7 de noviembre.

Debido a que se trata de un proyecto autogestionado a pulmón en el norte del departamento, los coordinadores lanzaron un llamado solidario a la comunidad, comercios e instituciones del oeste provincial. El torneo se encuentra en la búsqueda activa de auspiciantes formales, padrinos y colaboradores que deseen sumarse para aportar los trofeos, medallas y premios destinados a los niños y jóvenes que participarán de la próxima cita de noviembre. Los interesados en colaborar pueden acercar sus donaciones o coordinar el patrocinio con los referentes de la organización local.

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