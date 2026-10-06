Nota Leída 179

| Locales | 06/10/2026 |

Estrategia y precisión sobre el tablero: Kevin Salgado se consagró campeón del Torneo de Ajedrez Belén

El certamen se disputó este domingo en las instalaciones del IES Belén bajo el sistema suizo. Matteo Contreras se quedó con el primer puesto en la categoría Sub 15.



BELÉN — Las instalaciones del Instituto de Estudios Superiores Belén (IES Belén), ubicado en General Roca 271, se convirtieron en el epicentro del juego ciencia al albergar una nueva edición del Torneo de Ajedrez Belén. La jornada competitiva, que se desarrolló este domingo 4 de octubre, estuvo organizada por Ramón López y contó con la colaboración técnica del profesor Carlo Amaya. El evento reunió a destacados pensadores de distintas edades bajo la modalidad de inscripción gratuita.

La competencia se estructuró bajo el exigente sistema suizo de emparejamiento, dividiéndose en las categorías Sub 15 y Abierto. Tras intensas partidas donde prevalecieron la concentración, el cálculo de variantes y el respeto deportivo, la organización coronó a los mejores exponentes de la jornada y entregó menciones especiales destinadas a incentivar el desarrollo de los tableros infantiles de la ciudad.

Kevin Salgado dominó la categoría Abierto

Luego de completarse las seis rondas estipuladas por el reglamento oficial del certamen, el ajedrecista Kevin Salgado se consagró como el flamante ganador del Abierto al cosechar un total de 5,5 puntos. El podio de la división mayor reflejó un altísimo nivel técnico, quedando escoltado por el propio organizador del evento, Ramón López, con 5 unidades, y por Ezequiel Pachado, quien obtuvo el tercer lugar con 4,5 puntos.

La clasificación general de la categoría principal se completó de la siguiente manera:

• 1.º Kevin Salgado — 5,5 puntos

• 2.º Ramón López — 5 puntos

• 3.º Ezequiel Pachado — 4,5 puntos

• 4.º Saúl Sotelo — 4 puntos

• 5.º Franco Martín Cruz — 4 puntos

• 6.º Carlos Gutiérrez — 4 puntos

• 7.º Rodrigo Chaile — 4 puntos

Juventud y proyección en el Sub 15

El semillero del ajedrez belicho también tuvo su espacio de protagonismo a partir de las 11:00 de la mañana. En la categoría Sub 15, el joven Matteo Contreras se adjudicó el primer puesto del torneo. La segunda colocación quedó en manos de Sol Sanduay, mientras que Santino Del Saz completó el podio al quedarse con la tercera posición de la tabla.

De forma complementaria, los coordinadores del certamen entregaron importantes distinciones especiales para premiar el desempeño en las franjas formativas menores. De este modo, Nina Ferlin fue reconocida como la Mejor Femenina de la jornada; en tanto que Marcos Cruz y Juan Cruz Márquez recibieron sus respectivos trofeos tras consagrarse como el Mejor Sub 12 y el Mejor Sub 10 de la competencia general.

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