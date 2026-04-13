Nota Leída 279

| La Región | 13/04/2026 |

Murió un joven tras un siniestro vial

Un trágico siniestro vial se registró cerca de la medianoche de este Lunes en el paraje El Lindero, sobre la ruta provincial 48, en Aconquija, y dejó como saldo la muerte de un joven.

De acuerdo con la información oficial, la víctima se trasladaba en una motocicleta cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y sufrió una caída que le provocó la muerte en el acto.

Tras el hecho, acudieron al lugar efectivos policiales junto a personal del hospital local, quienes constataron el fallecimiento.

El joven fue identificado como Juan Andrés Vedia, de 19 años, con domicilio en la localidad de El Alamito.

En la escena trabajaron peritos bajo las directivas de la Justicia.

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