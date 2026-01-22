22/01/2026 || La Región |
Niegan la reducción del monto de las becas municipales en Villa Vil
La Municipalidad de Villa Vil, en el norte de Belén, salió al cruce de las versiones que indicaban que la comuna había dispuesto la reducción del beneficio de las becas.
A través de un comunicado señala que, » La Municipalidad de Villa Vil informa que es falsa la versión sobre una reducción del monto de las becas municipales».
» No hay ninguna decisión oficial al respecto», remarcó la comuna.
» La información difundida responde a expresiones individuales sin sustento, que genera confusión»,; resaltó.
Además, se solicita informarse por canales oficiales, resaltó el comunicado que lleva la firma del intendente Ramón Gutierrez.