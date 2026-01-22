Nota Leída 112

Niegan la reducción del monto de las becas municipales en Villa Vil

| La Región |

La Municipalidad de Villa Vil, en el norte de Belén, salió al cruce de las versiones que indicaban que la comuna había dispuesto la reducción del beneficio de las becas.

A través de un comunicado señala que, » La Municipalidad de Villa Vil informa que es falsa la versión sobre una reducción del monto de las becas municipales».

» No hay ninguna decisión oficial al respecto», remarcó la comuna.

» La información difundida responde a expresiones individuales sin sustento, que genera confusión»,; resaltó.

Además, se solicita informarse por canales oficiales, resaltó el comunicado que lleva la firma del intendente Ramón Gutierrez.