Nota Leída 60

| Provinciales | 18/09/2026 |

Policías recuperaron una bicicleta robada y detuvieron al presunto autor del delito

El procedimiento se llevó a cabo en la mañana de este viernes tras una denuncia penal. El rodado fue hallado oculto en un descampado de las inmediaciones y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia.

SANTA MARÍA.– En un rápido procedimiento realizado en la mañana de este viernes 18 de septiembre, efectivos de la Jefatura Departamental de Santa María lograron recuperar una bicicleta que había sido denunciada como robada y procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho delictivo.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 10:20 horas sobre la calle Quintana, entre Esquiú y Belgrano, en pleno centro de la ciudad santamariana. En ese punto, los uniformados arrestaron a un hombre de apellido Vera, de 36 años, quien había sido sindicado por una vecina en una denuncia penal como el responsable de la sustracción de su vehículo.

Hallazgo en un descampado

A partir de los datos obtenidos y las tareas de averiguación urgentes efectuadas por la fuerza, los policías extendieron el rastrillaje hasta un terreno descampado ubicado en las cercanías del lugar de la detención.

Allí, entre la maleza, los agentes lograron localizar el rodado menor: una bicicleta marca Venzo, rodado 29, de colores rojo y celeste. El vehículo fue secuestrado de inmediato de forma preventiva para ser sometido a las pericias correspondientes y posteriormente ser devuelto a su propietaria.

Finalmente, el sospechoso fue trasladado y alojado en la dependencia policial local, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las directivas procesales a seguir para determinar su situación legal.

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