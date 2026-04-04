Nota Leída 561

| La Región | 04/04/2026 |

Policías secuestraron una camioneta y arrestaron a un hombre en Tinogasta

A las 15:00 de la tarde de ayer, mientras efectivos de la Subcomisaría Salado realizaban recorridos preventivos por el paraje Señor de Vinque, ubicado en esa localidad del Departamento Tinogasta, secuestraron una camioneta Ford F100 XL, de colores blanco y celeste, en la que circulaba un hombre de 48 años de edad, de apellido Lamas, quien habría sido sorprendido en aparente estado de ebriedad.

Cabe señalar que, en ese momento, numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia intentaron realizarle el test de alcoholemia al conductor y éste se habría negado a la práctica, para luego tornarse agresivo y proferir insultos al personal interviniente.

Ante esta situación y tras labrar el acta de infracción, los uniformados arrestaron a esta persona, que fue alojada en la dependencia policial por una supuesta Infracción al Código de Faltas de la Provincia.

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