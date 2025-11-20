Nota Leída 359

20/11/2025

Por primera vez, la comunidad de Peñas Negras recibió la visita de un Gobernador

Casi en el cierre de la jornada de trabajo en el norte de Belén, la comitiva oficial de Gobierno llegó hasta la localidad de Unquillar, comunidad Peñas Negras, uno de los puntos más alejados del departamento (a 68 kilómetros de Laguna Blanca).

El gobernador Raúl Jalil fue recibido por el cacique de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez, y las caciques de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez, y de Corral Blanco, Rosa Salgado.

Justamente, la cacique Salgado valoró la histórica presencia del mandatario provincial: “estamos infinitamente agradecidos por la visita del Gobernador a Peñas Negras. Es la primera vez que un gobernador llega hasta aquí, hasta nuestro rinconcito en el mundo”.

En el encuentro con los referentes de estas comunidades se dialogó sobre las obras de agua, energía e infraestructura vial que tiene planificado el Gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

Al respecto, Raúl expresó que “estamos contentos de visitar Peñas Negras por primera vez. Junto a las comunidades, estamos trabajando para traer todos los servicios”, y mencionó que recibirá a todas las comunidades en Casa de Gobierno para continuar con la agenda de trabajo.

Cuesta Redonda

En el camino a Peñas Negras, la comitiva provincial recorrió la zona de Cuesta Redonda, un punto clave para la conexión de las comunidades del norte de Belén. El compromiso del gobierno es comenzar con los trabajos en las próximas semanas, para lo que destinará maquinaria de Vialidad Provincial que se instalará en el lugar.

El mejoramiento del camino es un pedido de las comunidades, puesto que es el camino que permite conectar Laguna Blanca con Aguas Calientes, Peñas Negra, La Angostura, Carachi, entre otras.