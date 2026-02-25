Nota Leída 34

25/02/2026

Provincial Femenino 2026: Definidos los cruces de Cuartos de Final

Con la disputa de la sexta y última jornada de la fase inicial, el Torneo Provincial Femenino entró en etapa de definiciones. Siete partidos le pusieron punto final a la primera instancia y terminaron de ordenar la tabla para dar paso a los cruces de cuartos de final, que prometen duelos de alto voltaje.

Se juega pese al parate

En los primeros días de la semana había incertidumbre en torno a la continuidad del certamen debido al paro futbolístico impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, tras reuniones entre los dirigentes, se resolvió mantener el cronograma previsto para la segunda fase, con una salvedad: la actividad se detendrá únicamente el 7 y 8 de marzo.

De esta manera, los encuentros de ida de cuartos se disputarán el domingo 1 de marzo, mientras que las revanchas fueron reprogramadas para el 15 de marzo.

El paro cuenta con el respaldo de las ligas y federaciones afiliadas al Consejo Federal de AFA, que anunciaron la suspensión total de actividades deportivas entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida alcanza a todas las disciplinas y categorías: fútbol masculino y femenino, divisiones formativas, infanto-juveniles, fútbol de salón, playa y veteranos. Durante esos días, la pelota no rodará en ningún punto del país.

Los cruces confirmados

Con la tabla ya definida, así quedaron conformados los emparejamientos:

Defensores de Esquiú abrirá la serie como local frente a San Luis de Belén . El partido se jugará el viernes a las 18.00 en el estadio Primo Antonio Prevedello.

abrirá la serie como local frente a . El partido se jugará el viernes a las 18.00 en el estadio Primo Antonio Prevedello. En el Bosque de Tres Puentes, Los Sureños recibirán a 14 de Agosto de Tinogasta , el sábado a partir de las 17.00.

recibirán a , el sábado a partir de las 17.00. Cultural de Santa María , que finalizó séptimo en la clasificación general, se medirá ante Unión Aconquija , tercero en la tabla.

, que finalizó séptimo en la clasificación general, se medirá ante , tercero en la tabla. Por su parte, Racing de Fiambalá , octavo en la general, será anfitrión de Pedro Cano de Recreo , que culminó en el quinto puesto.

, octavo en la general, será anfitrión de , que culminó en el quinto puesto.

Expectativa y paridad

La conformación de los cruces refleja la paridad que marcó la fase regular. Equipos que avanzaron con lo justo tendrán la oportunidad de dar el golpe ante rivales que terminaron mejor posicionados, en una instancia donde el margen de error es mínimo y cada detalle puede inclinar la balanza.

Con el calendario confirmado y pese al contexto de suspensión nacional, el Provincial Femenino sigue su curso y se prepara para una serie de partidos decisivos que comenzarán a delinear el camino hacia el título.

