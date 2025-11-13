Nota Leída 165

13/11/2025

EL PEÑON

Quedó empantanado con la camioneta en plena Puna

| Regionales |

Anoche, a las 20:50, numerarios de la Subcomisaría El Peñón llegaron hasta el Volcán Galán, ubicado en el Departamento Antofagasta de la Sierra, donde requerían su presencia.

Una vez en el lugar, los policías dialogaron con un hombre de 65 años, oriundo de la Provincia de Salta, quien les comentó que mientras se desplazaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, con fines turísticos, quedó varado debido a las condiciones del suelo.

Ante esta situación, los policías resguardaron al hombre que se encontraba en buen estado de salud y luego lo trasladaron hacia un hospedaje de la zona.