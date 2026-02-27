Nota Leída 105

27/02/2026

Raúl Jalil realizó inauguración, entrega de viviendas y una ambulancia en su visita al Departamento Antofagasta de la Sierra

| La Región |

Hoy se vivió una jornada muy importante en la jurisdicción de Villa Vil, más precisamente en Barranca Larga, donde se concretaron obras y acciones que significan más desarrollo y mejor calidad de vida para las comunidades del interior del Departamento Belén.

Esta concreción de obras sin dudas son fundamentales y fortalecen el crecimiento del norte del departamento, fruto del trabajo articulado entre Provincia y municipio.

Una de las obras fue la inauguración del tendido eléctrico de alta tensión desde Villa Vil hasta Barranca Larga, una obra estratégica que garantiza mayor estabilidad energética y proyecta su extensión hacia Laguna Blanca y Antofagasta de la Sierra, integrando y potenciando el desarrollo de toda la región.

Por otro lado fue la entrega de una ambulancia destinada a la comunidad de Laguna Blanca, sumando un recurso clave para fortalecer el sistema de salud local y brindar mayor respuesta ante emergencias.

Por último la entrega de cuatro viviendas en la localidad de Barranca Larga, cumpliendo el sueño de nuevas familias y reafirmando el compromiso de seguir trabajando por más igualdad y más oportunidades.

La jornada contó además con la presencia del ministro de Desarrollo Social Gonzalo Mascheroni, la ministra de Trabajo Verónica Soria, la ministra de Salud Johana Carrizo, el ministro de Desarrollo Productivo Leonardo Zeballos y el ministro de Vivienda Fidel Sáenz, junto a funcionarios locales y provinciales, diputados e intendentes que acompañaron este importante avance para nuestra región.

TEMAS: