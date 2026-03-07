Nota Leída 83

07/03/2026

Se habilitaron las inscripciones para el Asampay Trail 2026

| La Región |

Ya se encuentran habilitadas las inscripciones para la primera edición del Asampay Trail – Desafío Cueva del Diablo, que se correrá el 5 de abril. Una propuesta ideal para los amantes del trail y la aventura en la naturaleza.

Según se informa en los flyers oficiales, quienes se inscriban hasta el 20 de marzo abonarán $40.000 e incluye remera oficial del evento, kit de hidratación, medalla finisher y seguro.

Luego, la inscripción tendrá un valor de $20.000 hasta el 5 de abril, con kit de hidratación, medalla metálica finisher y seguro.

Además, hay promo por equipo:

5 participantes – pagan 4 y corre 1 gratis.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda anotarse con anticipación.

Anotate Aquí

/Belén Diario

