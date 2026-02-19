Nota Leída 44

19/02/2026

Se viene el festival del «MISACHICO 2026» en Villa Vil

El secretario de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Villa Vil, Norberto Cruz en diálogo con los medios expresó las diferentes actividades que tienen programadas para este fin de semana.

De parte del municipio y la Secretaría de Turismo y Cultura de Villa Vil queremos invitarlos a participar a la edición número 55 del Festival del Misachico, en la cual tendremos diferentes actividades, en este caso para el viernes 20 a la noche hacemos un fogón criollo, como previa de lo que es el Festival, donde participarán todos los artistas de la zona, de la jurisdicción, también vamos a hacer desfile de prendas artesanales y una exposición de los veteranos de Malvina.

Para el día sábado 21, tendremos actividades durante el día como es el fútbol tradicional, campeonato de fútbol y también campeonato de voley. En la noche, a partir de las 21: 00hs, los invitamos a participar lo que es la bajada de la Virgen desde el cerrito hacia el escenario donde se desarrollará el festival, estarán presentándose algunos artistas de renombre, como ser Clave Trio, los hermanos Rodríguez, los hermanos Olmos, Yuthiel y estamos viendo un posible artista sorpresa para cerrar.

