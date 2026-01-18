Nota Leída 177

18/01/2026

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA

Siniestro vial en El Peñón

| La Región |

Un joven de 22 años de edad murió hoy en una tragedia vial sobre ruta provincial 43 en la localidad de El Peñón, Antofagasta de la Sierra.

El fatídico hecho causó profunda conmoción en la Puna.

Por causas a determinar, un automóvil Chevrolet Corsa Classic, al mando de Santiago Acevedo (22), colisionó contra la ladera de la montaña y terminó volcando.

En el vehículo se trasladaban, además, Paola Zerpa (19), Yair Carrizo Zerpa (22) y Arnaldo Reales Delgado (22), y por razones que se investigan, perdió el control del rodado y chocó contra la ladera de una montaña, para luego volcar.

Producto del siniestro, el joven de apellidos Reales Delgado perdió la vida en el acto, a raíz de las graves lesiones sufridas.

Los demás ocupantes resultaron con lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos locales, quienes los trasladaron al Hospital de la Ciudad de Belén.

Trabajaron en el lugar Peritos de la División Criminalística dependiente de la Unidad Regional N° 3, tomando intervención la Fiscalía de Instrucción en feria de la Tercera Circunscripción Judicial.