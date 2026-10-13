Nota Leída 45

| La Región | 13/10/2026 |

Tensión en Antofagasta de la Sierra: el intendente Mario Cusipuma multará a las empresas proveedoras de POSCO que no estén habilitadas en el municipio

El jefe comunal no asistió a la inauguración de la Planta II de la minera y denunció que la firma prefiere contratar insumos y mano de obra en Salta antes que en Catamarca, violando el cupo del 70-30. El gobernador Raúl Jalil ya fue notificado de la situación.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA — En un escenario de creciente tensión institucional que sacude al sector extractivo de la Puna, el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma, pateó el tablero político y anunció de manera oficial que el municipio comenzará a aplicar severas multas económicas a todas las empresas proveedoras mineras que operen en la jurisdicción sin la correspondiente habilitación comercial comunal.

La drástica medida de fiscalización fue confirmada por el propio jefe comunal tras explicar los motivos de su ruidoso faltazo al acto de inauguración de la Planta II de la multinacional de capitales coreanos POSCO, emplazada en la zona del Salar del Hombre Muerto. Cusipuma reconoció de manera abierta que la relación actual con la firma minera atraviesa su peor momento histórico: «No tenemos buena sintonía con POSCO en cuanto al trabajo y la parte social», gatilló, vinculando el quiebre institucional directamente con la falta de oportunidades para los trabajadores y las pymes locales.

«El Salar del Hombre Muerto es catamarqueño»

El núcleo del conflicto radica en una presunta triangulación de recursos que favorece de manera sistemática a la vecina provincia de Salta en detrimento del territorio catamarqueño. Según la denuncia del intendente, POSCO mantiene en San Fernando del Valle de Catamarca oficinas meramente administrativas, mientras que las decisiones estratégicas de contratación se toman en los despachos salteños.

El jefe comunal antofagasteño detalló las principales irregularidades detectadas en el yacimiento:

• Preferencia salteña: La gran mayoría de las empresas proveedoras que prestan servicios logísticos y de insumos en el proyecto provienen de Salta.

• Violación de las leyes de empleo: La firma de capitales extranjeros no cumple con la Ley Provincial del 70-30 de contratación de mano de obra genuinamente catamarqueña.

• Incumplimiento ambiental: POSCO ignora lo establecido de forma obligatoria en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) respecto a la prioridad absoluta de empleo que debe otorgarse a los habitantes originarios de Antofagasta de la Sierra.

«La empresa está trabajando mucho más con la provincia de Salta que con el lado de Antofagasta o de Catamarca, lo cual no me parece correcto bajo ningún punto de vista porque el Salar del Hombre Muerto es catamarqueño», enfatizó con dureza el mandatario municipal.

Fiscalización dinámica y endurecimiento de las medidas

Ante el persistente reclamo de las comunidades puneñas, Cusipuma advirtió que la municipalidad dará «otro paso» legal para regularizar los controles. Aclaró que la intendencia no tiene potestad sobre el recurso mineral ni sobre las concesiones de tierras —competencias exclusivas de la Provincia—, pero ratificó que la fiscalización municipal sobre el transporte, los campamentos comerciales y el uso de suelo local será dinámica y se informará de manera paralela al Ministerio de Minería de Catamarca.

Al evaluar una eventual clausura o suspensión total de las subcontratistas rebeldes, el intendente se mostró cauto pero firme: «No quisiéramos llegar a la última instancia, que es parar o suspender a una empresa proveedora. Nosotros no apuntamos a eso, sino a regularizar y ordenar la actividad en Antofagasta. Sin embargo, llega un momento en que tenemos que ponernos un poco más duros».

Finalmente, el jefe comunal contrapuso el pésimo panorama de POSCO y de la firma Galan Litio con la realidad de la multinacional Rio Tinto, con la cual ponderó haber logrado un canal de diálogo maduro y coordinado. Con el fin de encauzar el conflicto, Cusipuma anticipó la realización de mesas técnicas de urgencia con la gerencia coreana y confirmó que el gobernador Raúl Jalil ya se encuentra plenamente al tanto de la gravedad de la situación institucional en la Puna.

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