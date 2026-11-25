Nota Leída 218

| La Región | 25/11/2026 |

Salud e infraestructura en la Puna catamarqueña

Avanza la obra del nuevo Hospital de Antofagasta de la Sierra, financiada con fondos mineros

El gobernador Raúl Jalil recorrió los trabajos en la Villa de Antofagasta de la Sierra, que ya superan el 29% de ejecución por encima del cronograma previsto. Además, el Ministerio de Salud planifica el equipamiento tecnológico y la implementación del sistema de Telemedicina.



ANTOFAGASTA DE LA SIERRA – A buen ritmo y por encima de los plazos estipulados en el cronograma oficial, continúan los trabajos de construcción del nuevo Hospital de la Villa de Antofagasta de la Sierra, una obra estratégica reactivada en agosto pasado gracias al financiamiento proveniente del fideicomiso minero.

Durante su reciente visita a la región puneña, el gobernador Raúl Jalil recorrió el predio para supervisar el progreso de la infraestructura sanitaria, ejecutada por la firma ITALCA Constructora SRL. Según los datos técnicos relevados al cierre de octubre, la edificación alcanzó un avance físico superior al 29%, superando el 26,91% que estaba programado para esta etapa, con vistas a su finalización estimada para el segundo semestre de 2027.

Actualmente ya se encuentran concluidas las estructuras metálicas de la cochera, la cubierta del estacionamiento destinado al personal, el cerramiento perimetral y las bases de hormigón armado. En paralelo, las cuadrillas trabajan en revoques exteriores, tabiquería interior, cielorrasos, carpinterías, instalaciones eléctricas y sanitarias, veredas, calles internas adoquinadas y el tendido de cañerías para climatización.

Planificación integral y Telemedicina

De manera simultánea al avance edilicio, la cartera sanitaria provincial trabaja en el diseño operativo del futuro centro de salud. La secretaria de Asistencia en Salud Pública, Silvia Barrientos, junto a la directora de Asistencia Sanitaria, Pilar David Rojo, y el director del Área Programática, Erwin Reynoso, recorrieron las instalaciones para evaluar las adecuaciones técnicas, la instalación de gases medicinales y los recursos necesarios para poner en marcha el servicio de Telemedicina.

El nuevo edificio contará con una superficie cubierta de 1.355 metros cuadrados y dispondrá de accesos diferenciados para pacientes ambulatorios, emergencias y ambulancias. Su estructura funcional incluirá consultorios externos, áreas de diagnóstico por imágenes (rayos X y ecografía), laboratorio, salas de internación, shock room y sectores administrativos y de apoyo, fortaleciendo de manera sustancial el acceso a la salud pública para toda la comunidad puneña.

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