Nota Leída 164

| La Región | 09/04/2026 |

Toman una escuela en El Durazno por falta de docentes y reclamos edilicios



Padres de alumnos de la Escuela N° 68 “Olmos y Aguilera”, ubicada en la localidad de El Durazno, distrito Puerta de Corral Quemado, decidieron tomar el establecimiento educativo en reclamo por la falta de docentes y la paralización de obras en el edificio escolar.

La medida fue adoptada ante la ausencia de respuestas a los reiterados pedidos realizados por la comunidad educativa, quienes exigen la cobertura urgente de cargos docentes para garantizar el dictado normal de clases.

Además, los padres manifestaron su preocupación por el estado edilicio de la institución y solicitaron la finalización de las obras en curso, al considerar que las condiciones actuales no son adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

En este contexto, reclamaron la intervención inmediata de las autoridades educativas para brindar una solución que permita restablecer el normal funcionamiento de la escuela.

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