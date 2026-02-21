Nota Leída 3

21/02/2026

A la altura del kilómetro 4015

Una gendarme sufrió lesiones tras volcar con su vehículo en Ruta 40

Un siniestro vial se registró sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4015, donde una camioneta Renault Duster color verde olivo protagonizó un vuelco tras una presunta pérdida de control.

El vehículo era conducido por Cristina Judith Velazcos, de 38 años, cabo de Gendarmería, quien sufrió escoriaciones y fue trasladada al Hospital de Los Sauces para su asistencia médica.

En el rodado viajaban además tres menores: Maia Kiara Velazcos (11) y las gemelas Briana y Luana Velazcos (9), quienes fueron derivadas al mismo centro de salud por prevención y se constató que no presentaban lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría El Salado y tomó intervención el fiscal Germán Quintero, quien impartió las directivas correspondientes para determinar las causas del hecho.

