23/11/2025

Villa Vil: La obra de energía tiene un avance del 40%

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente y la empresa Energía de Catamarca Sapem, avanza con los trabajos para conectar el norte de Belén al sistema eléctrico provincial y optimizar el servicio en toda esta región.

En la ocasión, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, constataron que la obra de la nueva Línea de Media Tensión 33 kv registra un avance del 40% y actualmente progresa por la Quebrada de Indalecio.

Según las proyecciones técnicas, en aproximadamente tres meses la línea llegará hasta Barranca Larga (culminación -primera etapa- de la obra y puesta en servicio), para luego avanzar hacia Laguna Blanca.

En una etapa posterior, se prevé extender la línea hasta El Peñón y Antofagasta de la Sierra, reforzando de manera integral la infraestructura energética de esa zona e incorporando toda la Puna catamarqueña al sistema provincial.