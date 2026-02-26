Nota Leída 40

25/02/2026

Villa Vil: Se realizó un campeonato de Vóley en el Polideportivo Municipal

Los días 21 y 22 de febrero se realizó el Campeonato de Vóley organizado por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes de la Municipalidad, en el Polideportivo Municipal.

Luego de dos jornadas a puro deporte y compañerismo, el primer puesto fue para Los Ridículos, el segundo lugar para Barranca Larga Vóley y el tercer puesto para Los Chimis de Hualfín.

Desde el Municipio continuamos fortaleciendo el deporte como espacio de encuentro para toda la jurisdicción.

Prensa Municipalidad de Villa Vil

