25/02/2026 || La Región |
Villa Vil: Se realizó un campeonato de Vóley en el Polideportivo Municipal
Los días 21 y 22 de febrero se realizó el Campeonato de Vóley organizado por la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deportes de la Municipalidad, en el Polideportivo Municipal.
Luego de dos jornadas a puro deporte y compañerismo, el primer puesto fue para Los Ridículos, el segundo lugar para Barranca Larga Vóley y el tercer puesto para Los Chimis de Hualfín.
Desde el Municipio continuamos fortaleciendo el deporte como espacio de encuentro para toda la jurisdicción.
Prensa Municipalidad de Villa VilTEMAS: VILLA VIL