04/03/2026

Villa Vil: Sueldos millonarios, privilegios y silencio oficial

Vecinos de Villa Vil denuncian un verdadero escándalo dentro del municipio que encabeza el intendente Ramón Gutiérrez: una asesora, identificada como Vanina Villagra, estaría cobrando un sueldo que rozaría los 4 millones de pesos, mientras gran parte de la comunidad no puede cubrir necesidades básicas.

Pero eso no es todo. Según señalan, la funcionaria también percibiría ingresos de la Provincia, lo que agrava aún más la situación y despierta fuertes sospechas sobre el manejo de los fondos públicos.

La indignación crece al conocerse que, mientras vecinos reciben negativas constantes ante pedidos de ayuda social, alimentos, asistencia para salud o becas mínimas, a esta asesora se le pagarían pasajes, estadías y departamentos de alto nivel.

“Para el pueblo no hay nada, pero para unos pocos hay de todo”, es el reclamo que se repite en las calles.

Además, apuntan contra otros asesores del municipio, contadores y abogado que, según denuncian, cobrarían cifras elevadas sin que se conozca con claridad qué funciones cumplen o con qué frecuencia trabajan en la jurisdicción.

Los vecinos son contundentes: “Esto no es gestión, es privilegio y desigualdad”.

La comunidad exige respuestas urgentes, transparencia y explicaciones públicas. Mientras tanto, el silencio oficial solo alimenta el malestar social.

Fuente: El Portal Noticias

