17/01/2026

Ayer dio inicio el Festival de la Virgen de la Peña en El Peñón

| La Región |

Con gran acompañamiento de vecinos y visitantes, ayer se dio inicio a la XV edición del Festival Turístico y Cultural de la Virgen de la Peña en la localidad de El Peñón, Antofagasta de la Sierra. El evento se desarrolla durante los días 16 y 17 de enero, consolidándose año tras año como un verdadero sello identitario de El Peñón.

El festival presenta una nutrida agenda de actividades que incluye una destacada oferta gastronómica con productos locales, stands de artesanías, concursos, talleres para niños y adultos, y un importante festival artístico con la presencia de reconocidos artistas como Walter Salinas, Los Chirettes, Los Calchaquíes, además de talentos locales.

Asimismo, se lleva a cabo un gran bingo con importantes premios, pensado para el disfrute de los vecinos y vecinas de El Peñón. En el marco de esta celebración, el Municipio de Antofagasta de la Sierra, junto a la Liga Antofagasteña de Fútbol, auspician el XV Campeonato de Fútbol “Virgen de la Peña”, que contará con premios millonarios, sumando una propuesta deportiva de gran convocatoria.

Durante el acto de apertura, el intendente Mario Cusipuma se expresó al respecto, agradeciendo y dando gracias a la Virgen de la Peña, protectora de El Peñón y de Antofagasta de la Sierra. Señaló que, gracias a su divinidad, se trabaja día a día para generar una mejor calidad de vida para los vecinos, destacando que cada obra realizada se piensa desde el bienestar colectivo.

En ese sentido, el jefe comunal mencionó importantes avances como el Centro de Integración, donde funciona el primer microcine de Antofagasta, el inicio de la primera etapa de la obra de cloacas, las mejoras habitacionales, y anunció que en el mes de abril comenzará una obra largamente planificada y prometida: el mini hospital para la localidad de El Peñón.

Cusipuma remarcó que el desarrollo se construye en función de las verdaderas necesidades de la comunidad y no de ambiciones personales, recordando que al asumir la gestión en 2023 se encontró una delegación en estado de desidia, y que hoy se apuesta firmemente al desarrollo y al trabajo.

Finalmente, agradeció a todo el equipo de funcionarios de la Delegación de El Peñón y al secretario de Gobierno, Santiago Cusipuma, por el incansable trabajo que realizan diariamente, e invitó a toda la comunidad a disfrutar de estos dos días de celebración con fe, alegría y compromiso.