Nota Leída 210

17/01/2026

BELÉN

Bomberos Voluntarios capacitaron en seguridad y primera respuesta en la Terminal de Belén

| Locales |

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de Belén, un espacio clave para el sistema de transporte regional, y estuvo destinada tanto al personal del organismo como a empresas transportistas que operan en la jurisdicción.

En el marco de una política activa orientada a fortalecer los estándares de seguridad en el transporte y la prevención de riesgos, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte llevó adelante una jornada de capacitación junto a los Bomberos Voluntarios de Belén, encabezados por su Director, Rodrigo Acosta.

La capacitación estuvo enfocada en la primera respuesta ante emergencias, brindando herramientas básicas para actuar de manera inmediata en situaciones críticas, con una premisa clara: la prioridad absoluta es la activación inmediata del alerta a los bomberos, como autoridad especializada en la intervención.

Durante la jornada se reforzaron protocolos de actuación, medidas de prevención y criterios de articulación entre organismos, destacando la importancia de la capacitación permanente como eje central de la seguridad vial y operativa.

Nota técnica importante

El Ministerio informa a la comunidad que el agua utilizada durante el ejercicio respondió estrictamente a una necesidad técnica: la realización de purgas quincenales del sistema hidráulico, procedimiento obligatorio para prevenir la corrosión interna y garantizar el correcto funcionamiento de las cañerías ante una emergencia real.

No hubo derroche de agua; se trató de una inversión en mantenimiento, seguridad y educación, entendiendo al agua como un recurso escaso y de alto valor social.