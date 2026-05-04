Nota Leída 307

| Locales | 04/05/2026 |

Belén estuvo presente en el Champa Ultra Race 2026

Cuatro atletas del departamento Belén representaron a la provincia de Catamarca en la Champa Ultra Race (11ª edición), desarrollada en Córdoba, en el exigente circuito del Cerro Champaquí, uno de los escenarios más desafiantes del trail running a nivel nacional.

La delegación belicha, dirigida por la profesora Eliana Aybar, formó parte de esta competencia que reunió a corredores de distintos puntos del país, dejando en alto el nombre del departamento.

Los representantes fueron René Chaile, Cirilo Morales, Celena González y Antonio Morales.

En cuanto a los resultados:

René Chaile, oriundo de Rodeo Gerván (jurisdicción de Villa Vil), se consagró 1° en la clasificación general y 1° en su categoría.

Cirilo Morales, actualmente residente en Chistín (jurisdicción Puerta de San José), logró el 2° puesto en la general y en su categoría.

Celena González, de Asampay (jurisdicción Puerta de San José), obtuvo el 1° lugar en su categoría y 7° en la general.

Antonio Morales, también residente en Chistín (jurisdicción Puerta de San José), finalizó 14° en la general y 10° en su categoría.

Una destacada participación de los atletas belichos, que dejaron en alto el nombre del departamento y la provincia en una de las competencias más exigentes del país. /Belén Diario

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