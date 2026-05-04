Nota Leída 220

| La Región | 04/05/2026 |

Corte de agua en La Ciénaga: trabajan para restablecer el servicio

La empresa Aguas de Catamarca informó que se encuentra interrumpido el suministro de agua potable en la localidad de La Ciénaga, departamento Belén, debido a la salida de funcionamiento del equipo de bombeo del pozo de producción.

Según se indicó, personal técnico de la empresa trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente (MAEMA) en el reemplazo del equipo sumergible dañado por uno nuevo de 4 HP, con el objetivo de restituir el servicio en el menor tiempo posible.

Desde el organismo señalaron que se prevé que el suministro quede normalizado durante la tarde de este mismo día, siempre y cuando no surjan inconvenientes adicionales en las tareas de reparación.

Mientras tanto, se dispuso un operativo de asistencia a los vecinos mediante la distribución de agua en bloque, a fin de garantizar el abastecimiento en la comunidad hasta que el sistema vuelva a funcionar con normalidad.

Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse a través de las vías oficiales de la empresa: la línea gratuita 0800-888-8255 o el número de WhatsApp 383-4900314.

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