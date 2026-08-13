Nota Leída 396

| Locales | 13/08/2026 |

Belén: Secuestran más de $41 millones en hojas de coca

El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Provincial N°46, B° de La Puntilla, Departamento de Belén.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Belén” del Escuadrón 23 “Tinogasta” sobre la Ruta Nacional N°46, a la altura del kilómetro 85.

Los gendarmes detuvieron inicialmente la marcha de un vehículo Chery Tiggo ocupado por dos ciudadanos que viajaban desde la provincia de Tucumán. Minutos más tarde, los funcionarios observaron una camioneta Toyota Hilux blanca que intentó sobrepasar el control. El conductor y su acompañante realizaron una maniobra brusca para escapar, pero el rodado fue interceptado inmediatamente.

Durante el control documentológico y físico del segundo vehículo, los efectivos detectaron bultos de grandes dimensiones ubicados sobre el asiento trasero y en la caja de la camioneta, similares a los utilizados para el traslado de mercadería ilegal.

Asimismo, durante el registro, los ocupantes de la camioneta manifestaron que los propietarios del vegetal eran los dos ciudadanos que viajaban en el primer automóvil, controlado inicialmente por el personal de la Fuerza.

Ante el hallazgo, los efectivos informaron la situación al Juzgado Federal de Catamarca, que autorizó una inspección más exhaustiva del vehículo. Tras la requisa, los gendarmes contabilizaron 549 kilos 865 gramos de hojas de coca en estado natural.

La mercadería fue secuestrada y estaba valuada en $41.724.000. Además, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 22.415 y las cuatro personas involucradas quedaron supeditadas a la causa por contrabando. /Inforama

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