Nota Leída 118

| Provinciales | 09/10/2026 |

Estado de rutas nacionales y provinciales en Catamarca

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y Vialidad Provincial emitieron el reporte correspondiente para este viernes 9 de octubre de 2026. Tras el paso del frente inestable y la vigencia de alertas por vientos en las zonas altas, los corredores troncales han recuperado paulatinamente la normalidad, manteniéndose frentes de obra activos que exigen disminuir la velocidad.

A continuación, se detalla el estado actual de las seis rutas nacionales y los principales accesos provinciales:

Rutas Nacionales (Reporte Oficial del 11.º Distrito)

• Ruta Nacional N° 40: Transitable. Completamente habilitada desde Cerro Negro hasta el límite con la provincia de Tucumán, atravesando de forma directa el departamento Belén. Personal técnico de la sobrestantía Santa María realiza de manera constante tareas preventivas de desmalezado y perfilado en el tramo La Abrita (Km 4.222), por lo que se pide disminuir la velocidad al aproximarse.

• Ruta Nacional N° 60: Transitable con precaución. El corredor que une el límite con Córdoba hasta el puesto de control de Las Grutas se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Se solicita circular con cuidado en la salida de Fiambalá hacia la zona cordillerana debido a remanentes de ráfagas de viento y tareas de bacheo. El Paso Internacional San Francisco permanece CERRADO debido a la acumulación de nieve sobre la calzada asfáltica en la Ruta CH 31 del lado chileno.

• Ruta Nacional N° 38: Transitable con precaución. Habilitada en toda su extensión hacia los límites con La Rioja y Tucumán. Se ejecutan tareas de bacheo y recomposición de banquinas en el tramo comprendido entre la rotonda de Circunvalación y El Pantanillo (Km 573), operándose por momentos con reducción de calzada. Asimismo, persisten carteles preventivos por obras cerca del acceso a La Viña (Km 648 - 649), en la Cuesta del Totoral.

• Ruta Nacional N° 64: Transitable con precaución. Totalmente habilitada entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán). Maquinaria pesada del organismo continúa trabajando en la reconstrucción y perfilado de banquinas a la altura del kilómetro 159, en la localidad de Los Altos, por lo que se exige respetar la señalización de obra.

• Ruta Nacional N° 157: Transitable. Tránsito normalizado y sin novedades de relieve desde el sector de Las Salinas hasta la ciudad de Frías (Santiago del Estero).

• Ruta Nacional N° 79: Transitable. Habilitada con normalidad en el tramo que conecta el límite con la vecina provincia de La Rioja hasta Casa de Piedra (empalme directo con la RN 60).

Rutas Provinciales (Obras y Mantenimiento)

• Ruta Provincial N° 1 (Tramo Loma Larga – Las Chacritas): Transitable con precaución. Continúan las tareas de pavimentación y colocación de base granular. Cuadrillas viales operan en el despeje de material suelto tras derrumbes menores registrados a la altura de Las Chacritas, por lo que se solicita disminuir la velocidad.

• Conexión Fiambalá – Antofagasta de la Sierra (Por Chuquisaca): No habilitada. Si bien los equipos completaron la unión física de la nueva traza que conecta con el Campo de Piedra Pómez, Vialidad Provincial remarca que el camino aún NO se encuentra habilitado al tránsito vehicular general debido a que continúan las pruebas de suelo y el despliegue de maquinaria pesada

TEMAS:

COMPARTIR NOTA