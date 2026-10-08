Nota Leída 28

| Provinciales | 08/10/2026 |

Policías aprehendieron a un sujeto sospechado de intentar cometer un ilícito

Hoy, a las 08:30, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Primera se constituyeron en un local ubicado en la calle Sarmiento al 1.100 y se entrevistaron con la empleada, una joven mujer de 26 años, quien manifestó que una persona del sexo masculino habría ingresado al lugar con aparentes intenciones de cometer un ilícito y esta al notar su presencia, emprendió la huida.

De inmediato y con las características brindadas, los policías llegaron hasta la intersección de las calles San Martín y Sarmiento, donde procedieron a la aprehensión del supuesto autor del hecho, un sujeto de apellido Nieva (28), quien fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1.

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